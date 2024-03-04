Прокуратура взяла на контроль смертельное ДТП в центре Перми

В Перми 3 марта в районе ЦУМа водитель Nissan Teana проехал на красный свет светофора по Комсомольскому проспекту в сторону Камы. На пересечении с улицей Ленина в него врезался автомобиль Hyundai Solaris. От удара иномарку отбросило на молодых людей, которые переходили улицу на зеленый свет светофора. Погибла 18-летняя девушка, ее знакомые молодые парни получили травмы.