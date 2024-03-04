Под Новосибирском дети на плюшках въехали в дерево

«Предварительно установлено, что 2 марта 2024 г. на территории г. Искитима дети катались с горки на плюшке и врезались в дерево. В результате столкновения две несовершеннолетние девочки получили травмы и госпитализированы», — рассказали в ведомстве.
В настоящий момент сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства ситуации. Прокуратуре предстоит выяснить условия безопасности детей во время катания. Отмечается, что дети катались на несанкционированной горке.
Напомним, ранее в Красноярском крае 10-летний школьник ударился головой при спуске с горки на ледянке и погиб.