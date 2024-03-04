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Под Новосибирском дети на плюшках въехали в дерево

НОВОСИБИРСК, 4 марта, ФедералПресс. В Новосибирской области в Искитиме двое несовершеннолетних детей во время катания на плюшках врезались в дерево и получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Источник: РИА "Новости"

«Предварительно установлено, что 2 марта 2024 г. на территории г. Искитима дети катались с горки на плюшке и врезались в дерево. В результате столкновения две несовершеннолетние девочки получили травмы и госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

В настоящий момент сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту случившегося и устанавливают все обстоятельства ситуации. Прокуратуре предстоит выяснить условия безопасности детей во время катания. Отмечается, что дети катались на несанкционированной горке.

Напомним, ранее в Красноярском крае 10-летний школьник ударился головой при спуске с горки на ледянке и погиб.

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