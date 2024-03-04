Замглавы МВД сказал, что в Беларуси пресекли четыре теракта за 2023 год

Заместитель министра внутренних дел — начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич в интервью телеканалу СТВ рассказал, что в Беларуси были пресечены четыре теракта за 2023 год.
Говоря про анализ оперативной обстановки, он отметил, что беглые не рассчитывают на массовые акции протеста, уточнив, что они не поддерживаются белорусами.
— Вместе с тем мы отмечаем крайнюю радикализацию их стремлений, и это проявляется в отдельных эпизодах экстремистских и, самое главное, террористических проявлений.
По словам замглавы МВД, речь идет про использование тактики террористических ячеек. Он добавил, что подразумевается так называемая спящая агентура, которая приводится в действие в случае необходимости исполнения какого-либо теракта. Он обратил внимание на то, что сейчас, исходя из анализа, страной назначения для совершения терактов является Россия. Вместе с тем, Казакевич подчеркнул, что белорусская территория используется с точки зрения как приобретения агентуры, так и перевалочной базы для направления в Россию, к примеру, самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ.
— Только подразделениями по противодействию организованной преступности и коррупции — ГУБОПом и МВД — в прошлом году пресечено четыре таких теракта, — заявил заместитель министра внутренних дел Беларуси.