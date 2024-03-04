Замглавы МВД сказал, что в Беларуси пресекли четыре теракта за 2023 год

По словам замглавы МВД, речь идет про использование тактики террористических ячеек. Он добавил, что подразумевается так называемая спящая агентура, которая приводится в действие в случае необходимости исполнения какого-либо теракта. Он обратил внимание на то, что сейчас, исходя из анализа, страной назначения для совершения терактов является Россия. Вместе с тем, Казакевич подчеркнул, что белорусская территория используется с точки зрения как приобретения агентуры, так и перевалочной базы для направления в Россию, к примеру, самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ.