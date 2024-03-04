В Приморье пьяный подросток угнал машину у отца и устроил ДТП

В Приморском крае произошла авария, в которой участвовал пьяный подросток, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.
По данным ведомства, 16-летний молодой человек, управляя автомобилем Mitsubishi Galant, двигался со стороны поселка Кавалерово в направлении поселка Хрустальный. Подросток превысил допустимую скорость, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии получили травмы как сам водитель, так и его 16-летний пассажир.
«Установлено, что подросток находился в алкогольном опьянении. Без ведома родителей он взял ключи от автомобиля отца и поехал кататься с другом», — говорится в сообщение пресс-службы.
Напомним, с начала 2024 года в Приморье зафиксировано 533 ДТП по причине несоблюдения скоростного режима. Из них 80 случаев — с пострадавшими. Эти инциденты унесли жизни 16 человек, а еще 104 получили различные травмы.