В Приморье пьяный подросток угнал машину у отца и устроил ДТП

По данным ведомства, 16-летний молодой человек, управляя автомобилем Mitsubishi Galant, двигался со стороны поселка Кавалерово в направлении поселка Хрустальный. Подросток превысил допустимую скорость, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии получили травмы как сам водитель, так и его 16-летний пассажир.