Пьяный житель Красноярска бросил бетонную глыбу в автомобиль «обидчицы»

36-летний житель Красноярска предстанет перед судом за повреждение чужого автомобиля. Как сообщили в краевой прокуратуре, мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Ночью 23 июля прошлого года компания соседей выпивала во дворе дома № 30 на Партизана Железняка. В самый разгар веселья пьяный мужчина повздорил с ранее незнакомой ему 43-летней женщиной. Конфликт мог закончиться дракой, но оппонентов успели разнять. Однако пьяный житель краевого центра на этом не остановился — он решил отыграться на автомобиле «обидчицы».
— Мужчина отломал большую часть цементной отмостки и направился к машине. В порыве гнева мужчина бросил бетонную глыбу в припаркованный «Форд Куга», — рассказали в прокуратуре.
Нападавший вину не признал (хотя и попал на камеры видеонаблюдения). Он заявил, что «Форд» не повреждал, на кадрах никого не узнает, а потерпевшая его оговорила.
Заведено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества в значительном размере».