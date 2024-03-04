Пьяный житель Красноярска бросил бетонную глыбу в автомобиль «обидчицы»

Ночью 23 июля прошлого года компания соседей выпивала во дворе дома № 30 на Партизана Железняка. В самый разгар веселья пьяный мужчина повздорил с ранее незнакомой ему 43-летней женщиной. Конфликт мог закончиться дракой, но оппонентов успели разнять. Однако пьяный житель краевого центра на этом не остановился — он решил отыграться на автомобиле «обидчицы».