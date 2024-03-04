Огромные толпы самарцев собрались на остановках из-за отсутствия трамваев утром

В понедельник, 4 марта 2024 года, утром в Самаре местным жителям пришлось в очередной раз с трудом добираться до работы по улице Ново-Садовой. Самарцы пожаловались на отсутствие трамваев.
— Утро понедельника, время 07:48, остановка Поляна, трамваев № 22 и № 5 нет. По направлению в город в автобус № 50 не залезть, он едет битком. Остановки полные, — написали горожане в телеграм-канале «СамараДТП».
Судя по видео, на остановке собралась гигантская толпа людей. Все они стоят в ожидании общественного транспорта. Что стало причиной сильной задержки трамваев на этот раз, пока не известно.
Напомним, ранее глава ТТУ Ефремов перечислил варианты спасения трамваев в Самаре. Износ трамваев сейчас составляет 90,2%. По данным муниципального предприятия, одной из причин проблем с транспортом являются поломки. Также Михаил Ефремов заявил о необходимости программы по реконструкции, которая будет предусматривать ежегодное финансирование.