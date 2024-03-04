МВД: в Беларуси раскрыто 100% убийств и разбоев

МИНСК, 4 мар — Sputnik. МВД констатирует снижение уровня преступности в Беларуси, заявил заместитель министра внутренних дел республики Геннадий Казакевич.
По его словам, это не единовременный феномен, а устойчивый нисходящий тренд.
«И с точки зрения криминологии — это большой плюс. Это синергия усилий не только правоохранителей, то есть нельзя говорить, что это только заслуга МВД, это заслуга государства, всех правоохранительных органов, всех систем профилактики», — сказал Казакевич в эфире СТВ.
Он обратил внимание: в последние годы в стране совершается все меньше тяжких и особо тяжких преступлений, убийств, разбоев, изнасилований и краж. Раскрываемость большинства преступлений — успешная.
«Что характерно, 100% убийств раскрыто, 100% разбоев раскрыто, 100% тяжких телесных повреждений раскрыто».
После чего уточнил, что из нескольких сотен грабежей не раскрыто лишь два за прошлый год.
«Это говорит о профессионализме, это говорит об эффективности белорусской милиции. Безусловно, эти тренды будем продолжать», — заверил Казакевич.
Ранее в Следственном комитете Беларуси отмечали, что наряду с общим снижением уровня преступности в стране в последние годы повышается уровень киберпреступлений. Например, в 2022 году число преступных деяний, совершенных в интернете на территории Беларуси или касательно граждан республики, составляло 16,5% в общей структуре всех преступлений. В 2023 году эта цифра выросла до 21,5%.