МВД: в Беларуси раскрыто 100% убийств и разбоев

«И с точки зрения криминологии — это большой плюс. Это синергия усилий не только правоохранителей, то есть нельзя говорить, что это только заслуга МВД, это заслуга государства, всех правоохранительных органов, всех систем профилактики», — сказал Казакевич в эфире СТВ.