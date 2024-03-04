В лес ходить запрещено: пожары закрыли для посещения леса Приморья

В 19 муниципалитетах на юге Приморского края введен особый противопожарный режим. Причиной тому стало резкое увеличение количества весенних ландшафтных пожаров в последние дни, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на правительство Приморского края.
Теперь жителям и гостям краевого центра, Артема, Уссурийска, Находки, Большого Камня, Партизанска, Фокино, Лазовского, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханскайского, Хасанского, Хорольского округов, а также Черниговского, Шкотовского и Яковлевского округов, Михайловского, Спасского районов запрещено посещать леса, сжигать мусор и сухую траву, проводить на улице любые работы, связанные с использованием открытого огня.
Напомним, уже несколько дней в Хасанском округе Приморье бушуют мощные ландшафтные пожары. По данным ГУ МЧС России по Приморскому краю здесь зафиксировано 30 очагов возгораний общей площадью три тысячи гектаров.
Пожарным ГУ МЧС России, краевого министерства ГО и ЧС, «Приморской авиабазы», расположенного здесь национального парка «Земля леопарда» удалось не допустить распространение огня на населенные пункты округа.
По сообщению ГУ МЧС России, крупный пожар на площади 400 гектаров локализован в национальном парке «Земля леопарда».
В округ продолжают прибывать дополнительные силы и средства для тушения пожаров. Всего в этой работе принимают участие около 300 человек.
Напомним, что сообщить о природном пожаре вы можете по телефону горячей линии региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (42337)34372 или по единому номеру 8 (800)1009400.