В лес ходить запрещено: пожары закрыли для посещения леса Приморья

В 19 муниципалитетах на юге Приморского края введен особый противопожарный режим. Причиной тому стало резкое увеличение количества весенних ландшафтных пожаров в последние дни, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на правительство Приморского края.

Теперь жителям и гостям краевого центра, Артема, Уссурийска, Находки, Большого Камня, Партизанска, Фокино, Лазовского, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханскайского, Хасанского, Хорольского округов, а также Черниговского, Шкотовского и Яковлевского округов, Михайловского, Спасского районов запрещено посещать леса, сжигать мусор и сухую траву, проводить на улице любые работы, связанные с использованием открытого огня.

Нарушение этих запретов может обойтись достаточно дорого — на простого жителя могут наложить штраф от десяти до 20 тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 до 60 тысяч, индивидуальных предпринимателей — от 60 до 80 тысяч, на юридических лиц — от 400 до 800 тысяч.