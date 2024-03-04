В Узбекистан возвращены свыше 70 соотечественников, незаконно въехавших в США

«Вначале я потерял багаж и вынужденно полетел в Мадрид, где пробыл 14 дней, откуда меня депортировали в Турцию. Позже мы поехали в Гватемалу и попробовали еще раз пересечь границу США. Два раза возвращался с границы. Двое суток находился в иммиграционном пункте. Порядка трех дней шел пешком вместе с гражданами Венесуэлы. По дороге видел всякое, в том числе и мертвых. Я потратил порядка 10 тысяч долларов. Из дома уехал в июле, однако до штатов добрался только в августе. Устроиться на работу мне так и не удалось», — рассказал один из депортированных.