Самарец пожаловался на цвет и запах купленного в магазине курника

Жителю Самары предложили обратиться в управление Роспотребнадзора из-за приобретения некачественного курника. Мужчину не устроили его странные цвет и запах.
— В соцсетях написали, что в магазине на улице 22 партсъезда, 18 самарец купил курник с начинкой, у которой был не характерный для данного кулинарного изделия цвет и запах, — рассказали в Роспотребнадзоре по Самарской области.
Отмечается, что продажа пищевых продуктов, не отвечающих требованиям по запаху и цвету, запрещена санитарно-эпидемиологическими требованиями. Покупатель при некачественном товаре имеет право потребовать от продавца его замены или отказаться от купли-продажи и вернуть деньги.
В связи с этим автора поста попросили направить обращение в управление Роспотребнадзора, приложить маркировку (этикетку) продукции для принятия соответствующих мер.