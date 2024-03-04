Упал и не мог шевельнуться: мужчина сорвался с пятиметровой охотничьей вышки в Челябинской области

Он рухнул на спину в снег. Удар оказался очень сильным. Придя в себя после падения, мужчина обнаружил, что не может пошевелиться. Наблюдавший за подъемом на вышку друг «альпиниста» понял, что дело плохо, и принялся звонить в экстренные службы.