Упал и не мог шевельнуться: мужчина сорвался с пятиметровой охотничьей вышки в Челябинской области

Житель Миасса получил тяжелые травмы при падении с высоты — он сорвался с вершины пятиметровой охотничьей вышки.
39-летний горожанин рано утром решил вскарабкаться на вышку в лесу около миасского Машгородка. Мужчина не собирался высматривать среди деревьев дичь, просто решил проявить ловкость. Но ловкости ему не хватило. Миасец потерял равновесие и сорвался с пятиметровой высоты.
Он рухнул на спину в снег. Удар оказался очень сильным. Придя в себя после падения, мужчина обнаружил, что не может пошевелиться. Наблюдавший за подъемом на вышку друг «альпиниста» понял, что дело плохо, и принялся звонить в экстренные службы.
На выручку упавшему миасцу на снегоходе приехали спасатели. У мужчины предварительно диагностировали множественные травмы позвоночника.
— Оказали первую помощь и, учитывая характер возможных травм, обеспечили максимальную неподвижность пострадавшего, жестко зафиксировав на спинальном щите, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области. — Из леса на дорогу, к ожидавшей карете скорой помощи, мужчину эвакуировали с помощью снегохода.
Сейчас миасец находится в больнице.