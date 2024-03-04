На юге Казахстана под тяжестью поезда обвалилась часть моста — в КТЖ прокомментировали

АЛМАТЫ, 4 мар — Sputnik. В соцсетях распространилось видео, как на юге Казахстана под тяжестью поезда обвалилась часть моста. Повезло, что под мостом в это время не проезжала ни одна машина.
На мосту видна надпись, которая гласит: «Казахская степь — исток (колыбель) великой тюркской страны».
В «Казахстан Темир Жолы» инцидент прокомментировали, сообщив, что угрозы безопасности движения нет.
«03.03.24г в16:15 ч.на участке Арысь-Тюлькубас, перегон Кызылсай-Манкент, из-за нагрузки железного баннера закрепленного на перилах железнодорожного моста произошло падение перильного ограждение на проезжую часть автодороги», — говорится в сообщении.
В компании заявили, что перерыва в железнодорожном сообщении и угрозы безопасности движения нет. Прибывшая через 20 минут мостовая бригада очистила проезжую часть автодороги.
Установлено дежурство мостовиков, чтобы не допустить осыпания щебня на проезжую часть.
В настоящее время ведутся работы по наращиванию бортиков пролёта строения.