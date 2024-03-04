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Петербургская пенсионерка отдала мошенникам более 21 миллиона рублей

Петербургская пенсионерка отдала мошенникам более 21 миллиона рублей.

Пожилая женщина из Петербурга обновила рекорд обманутых, передав мошенникам более 21 миллиона рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно 4 марта.

70-летняя пенсионерка обратилась в полицию накануне вечером. Потерпевшая рассказала, что в конце ноября ей позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Он рассказал, что ее накопления и квартиру хотят заполучить мошенники. Далее обманщик предложил даме продать жилье и положить все средства на безопасные счета. С 25 ноября по 3 февраля пенсионерка перевела на указанный счет 21 миллион 340 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

«Фонтанка» уже рассказывала о том, как обманывают петербургских пенсионеров. Так, жительницу города и ее глухонемую дочь оставили без средств к существованию и квартиры. Женщина отдала жуликам около 17 миллионов рублей.