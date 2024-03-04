Петербургская пенсионерка отдала мошенникам более 21 миллиона рублей.

70-летняя пенсионерка обратилась в полицию накануне вечером. Потерпевшая рассказала, что в конце ноября ей позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Он рассказал, что ее накопления и квартиру хотят заполучить мошенники. Далее обманщик предложил даме продать жилье и положить все средства на безопасные счета. С 25 ноября по 3 февраля пенсионерка перевела на указанный счет 21 миллион 340 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.