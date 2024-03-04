Экипаж летевшего из Казани самолета потерял управление во время посадки в Сочи

Инцидент произошел ещё в конце декабря прошлого года при посадке самолета в Сочи в сильную грозу. Отмечается, что второй пилот пытался убедить командира судна уйти на второй круг для посадки, но последний откладывал маневр, пока судно не оказалось в опасной ситуации. В итоге самолет накренился и лишь затем ушел на второй круг, но на слишком малой скорости, и это могло привести к трагедии, уточняет источник.



По версии комиссии, из-за неграмотных действий экипажа произошла кратковременная потеря управления транспортным средствам, и нагрузка на сотрудников резко выросла. Кроме того, отмечается, что крен воздушного судна достигал 30 градусов, а нагрузка на экипаж возросла настолько, что «его способность анализировать поступающую информацию и адекватно на неё реагировать утратилась».



В итоге экипаж смог увести самолет на дополнительный аэродром, а по итогам расследования командира судна перевели во вторые пилоты без права восстановления в должности.



«Ъ-Казань».