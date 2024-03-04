В Самарской области на железнодорожном перегоне прогремел взрыв

Куйбышевская железная дорога, в свою очередь, сообщила о сбое в движении поездов из-за «незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». При этом никто не пострадал. Движение на участке Звезда — Чапаевск приостановили, как минимум пять пассажирских и пригородных поездов задерживаются. Часть пригородных поездов вывели из расписания.