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В Самарской области на железнодорожном перегоне прогремел взрыв

Чапаевск прогремел взрыв.
Источник: © РИА Новости

САМАРА, 4 мар — РИА Новости. На железнодорожной дороге в Самарской области прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе Безенчукского района.

«Утром поступила информация о хлопке на перегоне Звезда — Чапаевск», — сказала собеседница агентства.

Позже представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что, по предварительной информации, на перегоне подорвали опоры моста через реку Чапаевка.

Куйбышевская железная дорога, в свою очередь, сообщила о сбое в движении поездов из-за «незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». При этом никто не пострадал. Движение на участке Звезда — Чапаевск приостановили, как минимум пять пассажирских и пригородных поездов задерживаются. Часть пригородных поездов вывели из расписания.

В самарском управлении ФСБ уточнили, что сообщение о подрыве поступило на единый номер экстренных оперативных служб 112 в 6:13 утра. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.