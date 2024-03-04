В Самарской области на железнодорожном перегоне прогремел взрыв

САМАРА, 4 мар — РИА Новости. На железнодорожной дороге в Самарской области прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе Безенчукского района.
Позже представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что, по предварительной информации, на перегоне подорвали опоры моста через реку Чапаевка.
Куйбышевская железная дорога, в свою очередь, сообщила о сбое в движении поездов из-за «незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». При этом никто не пострадал. Движение на участке Звезда — Чапаевск приостановили, как минимум пять пассажирских и пригородных поездов задерживаются. Часть пригородных поездов вывели из расписания.
В самарском управлении ФСБ уточнили, что сообщение о подрыве поступило на единый номер экстренных оперативных служб 112 в 6:13 утра. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.