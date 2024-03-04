Из-за массовой аварии на путях в Казани встали трамваи

ДТП произошло сегодня, 4 марта, утром на проспекте Ямашева. В результате аварии столкнулись пять машин. В итоге было приостановлено движение трамваев № 5, 6 и 7. Позже на место ДТП выехали сотрудники ДПС.



В 8:56 в МУП сообщили, что движение трамваев полностью восстановлено.



«Ъ-Казань».