«Я бы и дальше носила в себе мертвый плод»: жительница Комсомольска обвинила врачей в гибели малыша и интоксикации

Комсомольчанка потеряла ребенка на шестом месяце беременности. Безусловно, такое случается в силу разных причин. Но 23-летняя девушка уверена, что могла погибнуть следом. А все, по ее словам, из-за врачей, с которыми она потребовала разобраться на портале «Голос27».
В ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ОТКАЗАНО
На 21 неделе беременности будущий малыш уже дает о себе знать. Он окреп и прибавил в весе настолько, что мать ощущает его шевеление. Внутренние органы плода практически сформированы, сам он все больше становится похож на новорожденного. Еще несколько месяцев, и малыш издаст свой первый крик.
В этот период будущая мать должна пройти очередной скриннинг. В комсомольской «женской консультации» девушку отправили на обследование и консультацию в Хабаровск. Здесь, по ее словам, 21 декабря 2023 года был поставлен диагноз: «Нарушение кровотока в маточных артериях. Нулевой диастолический кровоток в артериях пуповины».
— Простыми словами и очень грубо, это нарушение обмена веществами и кислородом между матерью и плодом. Внутриутробное развитие будущего ребенка замедляется или, в зависимости от степени тяжести патологии, останавливается полностью. Это может как минимально отразиться на плоде, так и привести к формированию пороков у малыша, и даже его смерти внутри матери, — объяснила Виктория Ильина, врач-гинеколог частной практики.
По словам комсомольчанки, в госпитализации ей отказали со словами: «У тебя маленький срок. С таким диагнозом мы тебя не можем госпитализировать, и домой отправить не можем». Немного подумав, девушку все же отпустили и наказали придти на повторный прием в 25−26 недель. Будущая мама отправилась в девятичасовую поездку на поезде домой.
НЕПЕРСПЕКТИВНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
28 декабря комсомольчанке стало плохо. Сильные боли в области поясницы, артериальное давление 200/100, гипертонический криз. Скора доставила девушку в гинекологию третьего роддома, где, по ее словам, патологий не было выявлено. Затем направили к урологу в другую больницу, врач тоже не нашел причин для беспокойства. Госпитализировали будущую мать лишь в третьем медицинском учреждении. Кардиолог заподозрила неладное, вызвала бригаду акушера-гинеколога. УЗИ показало гибель плода. По словам комсомольчанки, у нее был сильнейший интоксикационный синдром.
— Отдельно хочу отметить, что результаты гистологии мне достались большим трудом. Главный врач роддома пригласил меня на беседу, по исходу которой, оказалось (по ее словам), что моя беременность была не перспективной и именно по этой же причине мне отказали в госпитализации в городе Хабаровск. Такие фразы говорят при постановке паллиативного диагноза. Если бы так было по истине, мне должны были сказать об этом сразу, а не говорить что у вас «все хорошо»! Руководствуясь словами главного врача, получается, меня и моего ребенка отправили на неминуемую гибель, осознанно подвергая мою жизнь опасности? Если бы не ухудшилось мое самочувствие, я бы и дальше носила в себе мертвый плод, который разлагался внутри меня, выпуская токсины, которые могли также повлечь и мою смерть, — написала девушка в обращении.
Комсомольчанка винит в гибели плода врача-гинеколога из Хабаровска, который не положил ее в больницу. Она считает, что в стационаре ей могли бы нормализовать кровоток в маточных артериях. Девушка призывает разобраться в ситуации не только с гинекологом, но и «провести беседу по этике» с главврачом роддома.
«КП» — Хабаровск" следит за развитием событий.