«Я бы и дальше носила в себе мертвый плод»: жительница Комсомольска обвинила врачей в гибели малыша и интоксикации

— Отдельно хочу отметить, что результаты гистологии мне достались большим трудом. Главный врач роддома пригласил меня на беседу, по исходу которой, оказалось (по ее словам), что моя беременность была не перспективной и именно по этой же причине мне отказали в госпитализации в городе Хабаровск. Такие фразы говорят при постановке паллиативного диагноза. Если бы так было по истине, мне должны были сказать об этом сразу, а не говорить что у вас «все хорошо»! Руководствуясь словами главного врача, получается, меня и моего ребенка отправили на неминуемую гибель, осознанно подвергая мою жизнь опасности? Если бы не ухудшилось мое самочувствие, я бы и дальше носила в себе мертвый плод, который разлагался внутри меня, выпуская токсины, которые могли также повлечь и мою смерть, — написала девушка в обращении.