Во Владивостоке возбудили дело за надпись на стене памятника архитектуры

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, мониторя соцсети сотрудники ведомства выявили видео, на котором мужчина во Владивостоке, краской из аэрозольного баллончика делает надписи на стене объекта культурного наследия «Батарея Поспеловская».