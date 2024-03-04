Во Владивостоке возбудили дело за надпись на стене памятника архитектуры

Следственный комитет в Приморье возбудил уголовное дело по факту повреждения исторического памятника.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю, мониторя соцсети сотрудники ведомства выявили видео, на котором мужчина во Владивостоке, краской из аэрозольного баллончика делает надписи на стене объекта культурного наследия «Батарея Поспеловская».
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ «Повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России».
Следователи СК России провели осмотр места происшествия. Обнаружен пустой аэрозольный баллончик, установлены и допрошены свидетели произошедшего. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства и лицо, причастное к преступлению.
«Батарея Поспеловская» во Владивостоке, входит в комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости 1990—1902 года.