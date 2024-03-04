В Самарской области в результате инцидента на мосту задержали пять поездов

«4 марта 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сбой в движении поездов на перегоне Звезда — Чапаевск (Самарская область) Куйбышевской железной дороги. В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. В результате происшествия ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов: № 32 Москва — Орск на 1 час; № 50 Москва — Самара на 1 час; № 10 Москва — Самара на 1 час 30 минут; № 7574 Сызрань — Мирная на 50 минут; № 7104 Сызрань — Самара на 30 минут», — сообщили в пресс-службе.