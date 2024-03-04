В Алматы прозвучали сирены

Также отмечено, что согласно алгоритма взаимодействия оповещены соответствующие госорганы, Оперативному дежурному Департамента Полиции доведена информация, для сбора информации о визуальном осмотре зданий и сооружений города на предмет разрушений и повреждений, проводится мониторинг на наличие разрушений, функционирования объектов жизнеобеспечения.