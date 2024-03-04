Ночью движение по Крымскому мосту приостанавливали на 4 часа

Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация». Состоянием на 8 утра в понедельник, 4 марта, в очереди перед Крымским мостом скопилось около 150 автомобилей.
Ночью 4 марта движение по мосту перекрывали почти на четыре часа.
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Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация». Состоянием на 8 утра в понедельник, 4 марта, в очереди перед Крымским мостом скопилось около 150 автомобилей.
Ночью 4 марта движение по мосту перекрывали почти на четыре часа.