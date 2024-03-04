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Ночью движение по Крымскому мосту приостанавливали на 4 часа

В ночь на 4 марта движение по Крымскому мосту перекрывали почти на четыре часа.

Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация». Состоянием на 8 утра в понедельник, 4 марта, в очереди перед Крымским мостом скопилось около 150 автомобилей.

Ночью 4 марта движение по мосту перекрывали почти на четыре часа.