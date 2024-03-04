Трупы мужчины и женщины нашли в гостинице в Петербурге

Трупы мужчины и женщины нашли в гостинице в Веселом Поселке Петербурга. Мертвые тела пары обнаружили утром 3 марта в отеле, расположенном на улице Коллонтай. Погибшими оказались 38-летний местный житель и его 26-летняя спутница. Как передает АН Оперативное прикрытие, оба проживали в Невском районе Северной столицы и не работали.