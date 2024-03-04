Трупы мужчины и женщины нашли в гостинице в Петербурге

Трупы мужчины и женщины нашли в гостинице в Веселом Поселке Петербурга. Мертвые тела пары обнаружили утром 3 марта в отеле, расположенном на улице Коллонтай. Погибшими оказались 38-летний местный житель и его 26-летняя спутница. Как передает АН Оперативное прикрытие, оба проживали в Невском районе Северной столицы и не работали.
— Из номера в медучреждение экстренно увезли и 33-летнего петербуржца. Медики диагностировали у него острое отравление метадоном. Врачи оценили его состояние как тяжелое, — уточняет агентство.
В комнате также нашли опустошенный пакетик со следами белого вещества. К слову, в ноябре прошлого года в суд передали уголовное дело на выжившего мужчину. Его обвиняли в насилии в отношении сотрудника полиции.
Накануне двух мертвых жителей Ленобласти также нашли в отеле, только в Парголово. Правоохранители рассматривают версию с употреблением запрещенных веществ.