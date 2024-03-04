В Новосибирске мигранта приговорили к 15,5 годам за убийство 17-летней школьницы

Советский районный суд Новосибирска в понедельник, 4 марта огласил приговор Хушнуду Хамроеву, обвиняемого в жестоком убийстве 17-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.
По данным суда, с октября 2021 года подсудимый неоднократно угрожал девушке убийством, а 26 июля 2022 года воплотил угрозы в реальность, нанеся школьнице не менее 17 ножевых ударов около дома на улице Лесосечной. От полученных травм она скончалась на месте происшествия..
В результате, 27-летний житель Таджикистана был обвинён по нескольким статьям УК, включая угрозы убийства, истязания, незаконную половую близость с несовершеннолетней и убийство. Рассмотрение дела продолжалось более полутора лет, в течение которых подсудимый утверждал, что интимных отношений с убитой у него не было, и он не признает своей вины в половых отношениях с несовершеннолетней.
«Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших и взыскал с осуждённого материальный ущерб в размере 400 000 рублей и компенсацию морального вреда в размере 2 500 000 рублей», — добавили в пресс-службе управления Судебного департамента, уточнив, что приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске закрыли возбужденное после убийства девушки дело о халатности в отношении полицейский.