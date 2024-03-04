В Новосибирске мигранта приговорили к 15,5 годам за убийство 17-летней школьницы

В результате, 27-летний житель Таджикистана был обвинён по нескольким статьям УК, включая угрозы убийства, истязания, незаконную половую близость с несовершеннолетней и убийство. Рассмотрение дела продолжалось более полутора лет, в течение которых подсудимый утверждал, что интимных отношений с убитой у него не было, и он не признает своей вины в половых отношениях с несовершеннолетней.