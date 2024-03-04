Ставший жертвой телефонных мошенников сибиряк вынужден был подать на банкротство

Игра в шпиона закончилась для сибиряка тем, что он обзавелся кредитом на 6 миллионов рублей. Все деньги перевел злоумышленникам, на якобы секретные и безопасные счета. Согласно графику платежей в течение пяти лет скромный водитель мусоровоза должен был выплачивать банку ежемесячно по 98 тысяч рублей, при этом его доходы не превышали и 50 тысяч. Обращение в полицию и последующее возбуждение уголовного дела от финансовых обязательств не освобождали.