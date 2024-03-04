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Ставший жертвой телефонных мошенников сибиряк вынужден был подать на банкротство

Два года назад новосибирец Дмитрий Ширшов стал жертвой телефонных мошенников, которые убедили его поучаствовать в поимке нечистых на руку сотрудников банка. Парня убедили, что его карту взломали, и искать злоумышленников нужно в отделение банка.
Источник: Прецедент

Для этого мужчине предложили отправиться в филиал на улице Бориса Богаткова, где он должен был сыграть роль агента под прикрытием и попытаться вывести на чистую воду нечистых на руку сотрудников.

Игра в шпиона закончилась для сибиряка тем, что он обзавелся кредитом на 6 миллионов рублей. Все деньги перевел злоумышленникам, на якобы секретные и безопасные счета. Согласно графику платежей в течение пяти лет скромный водитель мусоровоза должен был выплачивать банку ежемесячно по 98 тысяч рублей, при этом его доходы не превышали и 50 тысяч. Обращение в полицию и последующее возбуждение уголовного дела от финансовых обязательств не освобождали.

Чтобы выбраться из долговой ямы сибиряку пришлось прибегнуть к самобанкротсву.