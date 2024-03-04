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Сила землетрясения в Алматы составила 5 баллов

Сейсмологи назвали силу подземных толчков, произошедших в Алматы 4 марта, сообщает Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

Согласно данным сайта «Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК» (СОМЭ), Сетью сейсмических станций 4 марта 2024 г. в 11:22 час. алматинского времени зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 13.2. Магнитуда MPV 6.1. Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 5 баллов.

Сразу после сильных подземных толчков в Алматы зазвучала сирена. Начальник ДЧС города выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике.