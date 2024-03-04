Сила землетрясения в Алматы составила 5 баллов

Согласно данным сайта «Сейсмологической опытно-методической экспедиции Комитета науки Министерства образования и науки РК» (СОМЭ), Сетью сейсмических станций 4 марта 2024 г. в 11:22 час. алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 13.2. Магнитуда MPV 6.1. Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 5 баллов.
Сразу после сильных подземных толчков в Алматы зазвучала сирена. Начальник ДЧС города выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике.