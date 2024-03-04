Начальник ДЧС обратился к алматинцам после сильного землетрясения

«В Алматы произошло землетрясение. Не поддавайтесь панике, после окончания колебаний покиньте помещение, пройдите к ближайшим пунктам приема населения. Доверяйте информации только из официальных источников. Услышав сигнал сирены: “Внимание всем!”, включите доступные средства оповещения», — сказал Нурлан Атыгаев, обращаясь к жителям и гостям Алматы.