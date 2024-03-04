Начальник ДЧС обратился к алматинцам после сильного землетрясения

Он подтвердил, что в мегаполисе произошло землетрясение.
«В Алматы произошло землетрясение. Не поддавайтесь панике, после окончания колебаний покиньте помещение, пройдите к ближайшим пунктам приема населения. Доверяйте информации только из официальных источников. Услышав сигнал сирены: “Внимание всем!”, включите доступные средства оповещения», — сказал Нурлан Атыгаев, обращаясь к жителям и гостям Алматы.
Также начальник городского ДЧС добавил, что после уточнения обстановки будет доведена дополнительная информация.
Ранее сообщалось, что в Алматы произошло сильное землетрясение. Спустя буквально минуту по городу зазвучали сирены. По данным казахстанских сейсмологов, сила землетрясения составила 5 баллов.