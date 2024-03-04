Житель Свердловской области в Тайшете, будучи под веществами, пытался убить знакомого

25 февраля мужчина приехал в гости к семейной паре, с которой познакомился на онлайн-курсах по гипнотерапии. Будучи в гостях, он употреблял психотропные вещества и на третьи сутки ему стало плохо. Он хотел сообщить кому-то об этом по телефону, но хозяин квартиры не дал ему этого сделать. В ходе завязавшейся драки гость схватил нож и несколько раз ударил соперника в голову.