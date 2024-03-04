Названа предварительная причина ДТП со сгоревшими грузовиками на Южном Урале

В Управлении Госавтоинспекции по Челябинской области сообщили, что ведомство продолжает устанавливать обстоятельства утренней аварии в Саткинском районе. Напомним, что 4 марта на 1667 километре трассы М-5 «Москва — Челябинск» две грузовые машины загорелись после того, как столкнулись друг с другом.
В ведомстве отметили, что первым грузовиком оказался «ДАФ» с полуприцепом. Именно он, по предварительной версии, выехал на встречную полосу. Водитель мог нарушить скоростной режим и е справиться с управлением. Большегруз врезался в автомобиль «Скания R450» с полуприцепом.
Ранее в ГУ МЧС России сообщили, что один человек погиб. Им оказался водитель «Скании». Второй мужчина не пострадал.
В настоящее время на месте ДТП ликвидируют последствия аварии. Там же работает следственно-оперативная группа. Временно проезд на этом участке закрыт, а для легковых машин организован объезд через Первуху и Юрюзань.