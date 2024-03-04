Названа предварительная причина ДТП со сгоревшими грузовиками на Южном Урале

В ведомстве отметили, что первым грузовиком оказался «ДАФ» с полуприцепом. Именно он, по предварительной версии, выехал на встречную полосу. Водитель мог нарушить скоростной режим и е справиться с управлением. Большегруз врезался в автомобиль «Скания R450» с полуприцепом.