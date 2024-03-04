Куйбышевская ж/д сообщила о задержке поездов из-за инцидента

Ранее РИА Новости сообщили в ЕДДС Безенчукского района, что утром к ним поступило сообщение о «хлопке» на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск. В Куйбышевской ЖД уточнили, что сбой в движении поездов произошел «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».