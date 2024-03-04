Куйбышевская ж/д сообщила о задержке поездов из-за инцидента

САМАРА, 4 мар — РИА Новости. Пять поездов задерживаются, часть пригородных поездов выводится из расписания из-за инцидента на перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области, сообщили журналистам в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
«В результате происшествия ожидаются задержки пассажирских и пригородных поездов: № 32 Москва — Орск на 1 час, № 50 Москва — Самара на 1 час, № 10 Москва — Самара на 1 час 30 минут, № 7574 Сызрань — Мирная на 50 минут, № 7104 Сызрань — Самара на 30 минут. Часть пригородных поездов выводится из расписания», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее РИА Новости сообщили в ЕДДС Безенчукского района, что утром к ним поступило сообщение о «хлопке» на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск. В Куйбышевской ЖД уточнили, что сбой в движении поездов произошел «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».
По предварительной информации экстренных служб, причиной остановки движения поездов в Самарской области стал подрыв опоры моста через реку.