Землетрясение почувствовали в двух регионах Казахстана

Напомним, в понедельник, 4 марта, жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены. Как рассказали в ДЧС города, эпицентр землетрясения был расположен в 31 км на юг от южной столицы на территории Казахстана. Ощутимость в Алматы составила 5 баллов.