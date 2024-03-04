Землетрясение почувствовали в двух регионах Казахстана

«По оперативной информации, в Алматинской области — 5 баллов, в области Жетісу (Талдыкорган) — 2 балла», — сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
В ДЧС области Жетісу уточнили, что в Талдыкоргане ощутимость составила 3 балла. Были оповещены местные исполнительные органы, департамент полиции, «Казселезащита», прокуратура и другие организации. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
Напомним, в понедельник, 4 марта, жители Алматы почувствовали сильное землетрясение, в городе зазвучали сирены. Как рассказали в ДЧС города, эпицентр землетрясения был расположен в 31 км на юг от южной столицы на территории Казахстана. Ощутимость в Алматы составила 5 баллов.
Как рассказали в ДЧС, эпицентр землетрясения был расположен в 31 км на юг от южной столицы на территории Казахстана. Ощутимость в Алматы составила 5 баллов.
Начальник городского ДЧС Нурлан Атыгаев призвал не поддаваться панике. По его словам, после окончания колебаний нужно покинуть помещение и пройти к ближайшим пунктам приема населения.
Землетрясение аналогичной ощутимостью в 5 баллов почувствовали в Алматы и 23 января. Перепуганные горожане выбегали на улицы. Потом фиксировались повторные толчки. В МЧС сообщали, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.