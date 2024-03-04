В Хабаровске курьер украл из интернет-магазина товары на 90 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В приложении интернет-магазина произошел сбой, после завершения рабочего дня у водителя-курьера осталось еще несколько товаров на сумму более 90 тысяч рублей. Думая, что это излишки заказов, мужчина решил забрать их себе.
Во время ревизии обнаружилась недостача.
Полиция задержала 38-летнего подозреваемого, ранее он к уголовной ответственности не привлекался.
«Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ “Кража”. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем повешении», — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.