Нижегородский боксер Никита Чернов погиб в ДТП

В субботу, 2 марта, спортсмен поехал на свои первые соревнования в качестве тренера в Марий Эл. ДТП произошло по вине водителя грузовика: выезжая со второстепенной дороги, он не уступил дорогу автомобилю, в котором находится нижегородец, и столкнулся с ним. В результате Чернов скончался на месте.