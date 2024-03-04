Нижегородский боксер Никита Чернов погиб в ДТП

Двукратный чемпион мира по тайскому боксу Никита Чернов скончался в автомобильной аварии. Печальную новость сообщил глава Краснобаковского округа Антон Быков.
В субботу, 2 марта, спортсмен поехал на свои первые соревнования в качестве тренера в Марий Эл. ДТП произошло по вине водителя грузовика: выезжая со второстепенной дороги, он не уступил дорогу автомобилю, в котором находится нижегородец, и столкнулся с ним. В результате Чернов скончался на месте.
Никита Чернов был уроженцем Краснобаковского округа. Являлся мастером спорта России, победителем Кубка России, двукратным победителем Первенства Мира, трёхкратным победителем Первенства России.
«Не выразить словами, какое это большое горе. От имени всех жителей Краснобаковского округа выражаю искренние соболезнования родным и близким Никиты. Светлая память!» — написал Антон Быков в социальных сетях.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что скончался первый управляющий делами нижегородской Гордумы Игорь Юдин.