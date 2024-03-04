В Партизанске расследуют падение школьницы с заброшенного здания

В В Партизанске возбуждено уголовное дело по факту падения 14-летней школьницы в заброшенном здании в районе дома по улице Кутузова, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе СУ СК по Приморскому краю.
По версии следствия, должностное лицо администрации Партизанского городского округа не предприняло необходимых мер по ограничению доступа к аварийному зданию, что позволило нескольким подросткам проникнуть на его территорию. Одна из девочек, перепрыгивая через перекрытие на третьем этаже аварийного здания, упала с высоты. Ребенка госпитализировали с травмами.
Сотрудники Следственного комитета России провели осмотр места происшествия и работают над выяснением всех обстоятельств случившегося.
Напомним, в Партизанске школьница упала с третьего этажа заброшенного здания Химико-Фармацевтического завода.