В Партизанске расследуют падение школьницы с заброшенного здания

По версии следствия, должностное лицо администрации Партизанского городского округа не предприняло необходимых мер по ограничению доступа к аварийному зданию, что позволило нескольким подросткам проникнуть на его территорию. Одна из девочек, перепрыгивая через перекрытие на третьем этаже аварийного здания, упала с высоты. Ребенка госпитализировали с травмами.