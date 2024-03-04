В Минздраве рассказали о пострадавших в ДТП у ЦУМа юношах

В 6 утра 3 марта возле ЦУМа произошло смертельное ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка. Водитель Nissan Teana, двигаясь по Комсомольскому проспекту в сторону Камы, проехал перекресток на красный свет. В результате он столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который направлялся по улице Ленина на зеленый сигнал светофора.