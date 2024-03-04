В Минздраве рассказали о пострадавших в ДТП у ЦУМа юношах

В 6 утра 3 марта возле ЦУМа произошло смертельное ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка. Водитель Nissan Teana, двигаясь по Комсомольскому проспекту в сторону Камы, проехал перекресток на красный свет. В результате он столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris, который направлялся по улице Ленина на зеленый сигнал светофора.
В этот момент, придерживаясь правил движения, улицу переходили пятеро человек. Увидев летящий на бешеной скорости автомобиль, двое успели отбежать. Nissan отбросило на оставшихся троих.
Девушка скончалась на месте, а ее друзей-сверстников доставили в больницу. В Минздраве Прикамья прокомментировали, в каком состоянии находятся пострадавшие.
— У обоих пострадавших состояние средней тяжести, — заявили в краевом Минздраве.
Добавим, что 31-летний водитель Nissan скрылся с места аварии.