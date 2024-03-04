Не оплатил больше сотни штрафов: у челябинского таксиста-лихача в Москве забрали машину

Челябинец накопил множество штрафов за нарушения на московских дорогах и чуть не лишился машины.
Полтора года назад мужчина начал работать в столице таксистом. Водил он не слишком аккуратно, установленные улицах камеры ГИБДД то и дело ловили его на нарушениях.
— К февралю 2024 года их число перевалило за сотню и составило 103 штрафа на общую сумму около 70 тысяч рублей, — рассказали в УФССП по Челябинской области.
Поскольку нарушитель прописан в Челябинске, южноуральским и московским судебным приставам пришлось ловить его вместе. Нашли адрес лихача в Москве и место, где он паркует свою Kia Rio. Такси арестовали за долги и увезли на спецстоянку.
Оставшись без средства заработка, челябинец сразу же вспомнил о совести и выплатил все просроченные штрафы.
Машину после этого ему вернули.