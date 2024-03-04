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Сильное землетрясение произошло в Центральной Азии

В Казахстане подземные толчки длились от 15 до 30 секунд, но этого времени хватило, чтобы люди успели испугаться.
Источник: Reuters

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Жители нескольких стран Центральной Азии ощутили в понедельник утром сильные подземные толчки.

В казахстанском городе Алматы было зафиксировано землетрясение силой 5 баллов. Сработала сирена оповещения, после чего люди начали покидать здания и выходить на улицы. Толчки длились 15−30 секунд, сообщает Sputnik Казахстан.

В местном МЧС рассказали, что эпицентр находился в 31 км к югу от Алматы на 10-километровой глубине.

По шкале интенсивности пятибалльные толчки означает «довольно сильное» землетрясение, при котором могут дребезжать стекла, качаться висячие предметы, а со стен осыпаться побелка.

Также подземные толчки ощутили на себе жители Бишкека, который находится в 200 км от Алматы, в Китае, и в Кашкадарьинской области Узбекистана. Там магнитуда землетрясения составила 4,6. Эпицентр находился на глубине 8 километров.

За последние несколько дней это уже третье землетрясение в Центральной Азии. В воскресенье 3 марта толчки магнитудой 4,3 зафиксировали на таджикско-китайской границе.