Сильное землетрясение произошло в Центральной Азии

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Жители нескольких стран Центральной Азии ощутили в понедельник утром сильные подземные толчки.
В казахстанском городе Алматы было зафиксировано землетрясение силой 5 баллов. Сработала сирена оповещения, после чего люди начали покидать здания и выходить на улицы. Толчки длились 15−30 секунд, сообщает Sputnik Казахстан.
В местном МЧС рассказали, что эпицентр находился в 31 км к югу от Алматы на 10-километровой глубине.
По шкале интенсивности пятибалльные толчки означает «довольно сильное» землетрясение, при котором могут дребезжать стекла, качаться висячие предметы, а со стен осыпаться побелка.
Также подземные толчки ощутили на себе жители Бишкека, который находится в 200 км от Алматы, в Китае, и в Кашкадарьинской области Узбекистана. Там магнитуда землетрясения составила 4,6. Эпицентр находился на глубине 8 километров.
За последние несколько дней это уже третье землетрясение в Центральной Азии. В воскресенье 3 марта толчки магнитудой 4,3 зафиксировали на таджикско-китайской границе.