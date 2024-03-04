«Повторил судьбу брата»: в Новосибирске простятся с альпинистом, погибшим на пике Аксу

— Женя в Новосибирск переехал всего год назад, до этого жил в Иркутской области. Там его все знали как невероятного спортсмена: он на велосипеде проезжал полностью Байкал по льду за трое суток и шесть часов, рекорд ставил, — рассказал КП-Новосибирск его знакомый Юрий Янковский. — Женя всегда очень тщательно готовился к любой поездке, думаю, так было и с Аксу…