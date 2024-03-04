«Повторил судьбу брата»: в Новосибирске простятся с альпинистом, погибшим на пике Аксу

6 марта в Новосибирске похоронят альпиниста Евгения Глазунова, погибшего на пике Аксу в Киргизии. Как говорят близкие спортсмена, он пошел по маршруту Чаплинского в одиночку, перестал выходить на связь 17 февраля.
— До этого последнее, что он говорил: «Погода плохая, видимости нет, валит снег». Он почти спустился с пика. Но подвел случайный камень там, где, казалось, безопасно в плане камнепадов, — говорят знакомые Евгения.
Тело Евгения нашли спустя несколько дней: для друзей его гибель стала шоком.
— Женя в Новосибирск переехал всего год назад, до этого жил в Иркутской области. Там его все знали как невероятного спортсмена: он на велосипеде проезжал полностью Байкал по льду за трое суток и шесть часов, рекорд ставил, — рассказал КП-Новосибирск его знакомый Юрий Янковский. — Женя всегда очень тщательно готовился к любой поездке, думаю, так было и с Аксу…
— Решают подняться по такому маршруту только мастера спорта, это самая сложная категория. Бывали случаи, когда люди приезжали туда, смотрели на скалу и уезжали, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Ивлеев, председатель Федерации альпинизма Новосибирской области. — В одиночку такие маршруты никто не ходит: там над головой у альпинистов не небо, а нависающие скалы, реакция должна быть мгновенной.
— Но если маршрут такой сложный, как альпинист оказался там один?
— Женя был мастером спорта (спортсмен занимался альпинизмом более 20 лет), он был подготовлен…
Друзья говорят, что для семьи Евгения это уже вторая трагедия, связанная с горами:
— В 2018 году его брат — Сергей Глазунов — погиб в Пакестане на вершине Латок-1, сорвавшись в пропасть с высоты около полутора тысяч метров. Женя будто повторил его судьбу, — говорят близкие.
Простятся с Евгением 6 марта в новосибирском крематории, время уточняется.