За выходные из-за пожаров погибли 5 воронежцев

За выходные из-за пожаров погибли пять воронежцев, сводку предоставила пресс-служба управления МЧС по региону.
2 марта в 08:42 диспетчер получил информацию о возгорании в квартире на четвёртом этаже в пятиэтажном доме на улице Южно-Моравская в Воронеже. Во время тушения, прибывшие на месте пожарные, обнаружен труп хозяйки квартиры 1931 года рождения. Вероятная причина пожара — короткое замыкание проводки.
В этот же день в 16:32 диспетчер принял ещё один вызов. Пожар случился в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Арзамасской в Воронеже, хозяйка квартиры получила ожоги рук, однако от госпитализации отказалась. Причина пожара устанавливается.
Позже, в 18:33 пожар загорелся частный дом на улице Советской в посёлке городского типа Грибановский Грибановского района. С отравлениями продуктами горения госпитализирована хозяйка 1938 года рождения. Вероятная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
3 марта диспетчер принял вызов в 04:39. На месте пожара в частном доме на улице Никитина в Эртиле обнаружены 4 трупа — женщины 1973 года рождения, мужчины 1984 года рождения, и ещё двух мужчин, чьи личности пока неизвестны. Причина пожара устанавливается.