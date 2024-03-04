За выходные из-за пожаров погибли 5 воронежцев

В этот же день в 16:32 диспетчер принял ещё один вызов. Пожар случился в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Арзамасской в Воронеже, хозяйка квартиры получила ожоги рук, однако от госпитализации отказалась. Причина пожара устанавливается.