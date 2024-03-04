ФСБ прокомментировала взрыв на ж/д мосту в Самарской области

«Сегодня, 4 марта 2024 года, в 6 часов 13 минут (5.13 мск) на единый номер экстренных оперативных служб “112” поступило сообщение о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в городском округе Чапаевск… Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб.
По информации пресс-службы Куйбышевской железной дороги, движение поездов приостановлено на перегоне «Звезда-Чапаевск» «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».