Каковы последствия землетрясения в Алматы

В понедельник, 4 марта, около 11:22 по местному времени в Алматы произошло землетрясение, которое было ощутимо на территории города. Информация о событии обрабатывается сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, передает El.kz.
Согласно оперативной информации, в Алматинской области сила подземных толчков достигла 5 баллов, тогда как в Жетысуском районе (Талдыкорган) она составила 2 балла.
Оперативному дежурному департамента полиции передана информация для организации визуального осмотра зданий и сооружений города с целью выявления разрушений и повреждений. Также проводится мониторинг наличия разрушений и нормального функционирования объектов жизнеобеспечения.
Дополнительные данные уточняют, что землетрясение было зафиксировано сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 4 марта 2024 года в 11:22:05 по алматинскому времени (или 06:22:06 по времени Гринвича). Эпицентр землетрясения располагается в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Зарегистрированный энергетический класс землетрясения составляет 13.2, магнитуда MPV — 6.1, координаты эпицентра — 42.93° северной широты, 76.96° восточной долготы, глубина — 10 км. Согласно шкале ощутимости MSK-64, Алматы оценивается на 5 баллов.
Тем временем алматинцы в соцсетях делятся фото и видео в моменте и после землетрясения.
Люди выкладывают видео с появившимися трещинами внутри зданий после землетрясения.
Но некоторые горожане и в такой ситуации не теряют оптимизм и снимают стресс с помощью песен и танцев.