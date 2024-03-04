Каковы последствия землетрясения в Алматы

Дополнительные данные уточняют, что землетрясение было зафиксировано сетью сейсмических станций ТОО «ННЦСН и И» МЧС РК 4 марта 2024 года в 11:22:05 по алматинскому времени (или 06:22:06 по времени Гринвича). Эпицентр землетрясения располагается в 31 км на юг от Алматы на территории Казахстана. Зарегистрированный энергетический класс землетрясения составляет 13.2, магнитуда MPV — 6.1, координаты эпицентра — 42.93° северной широты, 76.96° восточной долготы, глубина — 10 км. Согласно шкале ощутимости MSK-64, Алматы оценивается на 5 баллов.