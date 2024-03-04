Силовики ищут свидетелей ЧП на мосту в Самарской области

В понедельник, 4 марта 2024 года, в Самарской области произошел хлопок на железнодорожном мосту через реку Чапаевка. В настоящее время силовики ищут свидетелей ЧП.
— Сообщение о хлопке поступило в 06:13 на единый номер экстренных оперативных служб «112». Жертв и пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
Свидетелей и всех, у кого есть информация о данном происшествии, просят сообщить ее по телефону:
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб. Движение поездов на данном участке временно приостановлено, а часть отменена.
Напомним, территория оцеплена, на месте работают Росгвардия, саперы, следователи СК и криминалисты. Совместно с представителями правоохранительных органов и экстренных служб устанавливаются все обстоятельства происшествия. Железнодорожников не пускают, поэтому пока не известно, сколько повреждений на мосту и какой ремонт требуется.