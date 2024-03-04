Воронежские следователи возбудили уголовное дело после пожара с 4 погибшими в Эртиле

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, инцидент произошел ночью 3 марта в Эртиле. Огнеборцы тушили частный дом на улице Никитина, на месте пожара обнаружили трупы 50-летней хозяйки и троих ее знакомых: одного 41-летнего и двух 42-летних мужчин.