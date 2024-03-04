На территории Петербургского нефтетерминала нашли беспилотник с 20 килограммами взрывчатки

Беспилотный аппарат с оторванным крылом нашел сотрудник терминала во время обхода территории. По данным паблика «Мэш», это оказался БПЛА самолетного типа с размахом крыльев в семь метров, в хвостовой части был установлен итальянский двухцилиндровый двигатель Gilardoni. Он нес на себе 20 килограммов взрывчатки.