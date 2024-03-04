Утечка данных и денег: хабаровчане продолжают верить мошенникам

Двое жителей Хабаровска лишились в совокупности 4,6 миллиона рублей. Деньги они перевели аферистам.
Одной из жертв стала 75-летняя жительница Индустриального района, бывшая учительница. Поэтому очень удивилась, получив сообщение от прошлого директора. Он рассказал, что проводится проверка специалистов из-за утечки данных. Вопрос, мол, серьезный, поэтому скоро женщине позвонит полицейский.
— «Офицер спецслужб» позвонил через час и убедил пожилую горожанку снять все сбережения, взять кредит и отправить деньги якобы на безопасный счет. Всего хабаровчанка перечислила мошенникам два миллиона 900 тысяч рублей, — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Подобной схеме поверила и 57-летняя жительница Индустриального района. Она работает инженером. Ей пришло подобное сообщение от начальника, он сказал, что на сотрудников берут кредиты. Полиция уже решает проблему, но ей нужна помощь.
Женщина также пообщалась с полицейским, который запугал ее уголовным преследованием и заставил взять два кредита на 1,7 миллиона рублей.