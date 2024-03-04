В Ташкентской области нацгвардеец пострадал в школьной драке

По сообщению пресс-службы Нацгвардии, инцидент произошел в Зангиатинском районе Ташобласти на заднем дворе школы № 4 махалли «Богишамол».
Двое 10-классников решили выяснить отношения на заднем дворе школы, один из них позвал на помощь 20-летнего брата. Старший брат в свою очередь позвал с собой еще двоих взрослых друзей, чтобы справиться со школьником.
Завязалась драка, которую попытались разнять инспектор профилактики УВД и нацгвардеец, последнего в итоге избил 20-летний парень с друзьями. Конфликт удалось прекратить благодаря тревожной кнопке, по которой приехала оперативная группа.
В отношении 20-летнего брата одного из старшеклассников, оказавшего сопротивление сотруднику Нацгвардии, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 219 (сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг) Уголовного кодекса, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Кроме того, продолжаются следственные действия по установлению других лиц, причастных к этому делу.