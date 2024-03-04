Новые подземные толчки ощутили в Алматы

Так, повторный толчок произошел в 12:54 в 255 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая на глубине в 10 километров. Энергетический класс землетрясения — 11.9. Магнитуда MPV 5.3. Ощутимость в самом мегаполисе по шкале МSК-64 составила 2 балла. Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы.