СК требует заочно арестовать политолога Галлямова

«В суд поступило ходатайство СК с требованием избрать меру пресечения в виде заочного ареста Галлямову А. Р., обвиняемому по ч. 3 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, повлекшее тяжкие последствия)», — сказали в суде. Ранее политолог был объявлен в розыск.