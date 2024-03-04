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На Кубани столкнулись три грузовика

Утром 4 марта на федеральной трассе «Кавказ» в Новокубанском районе произошло серьезное ДТП.
Источник: ГКУ "КУБАНЬ-СПАС"

В результате аварии на дороге столкнулись сразу три грузовых автомобиля.

Спасатели Армавирского АСО оперативно прибыли к месту происшествия.

— С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего, — рассказали в ГКУ «Кубань-СПАС».

Получивший травмы водитель одного из грузовиков был успешно спасен из железной ловушки и передан сотрудникам скорой. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

В обстоятельствах аварии в дальнейшем будут разбираться дорожные полицейские.

Ранее «МК на Кубани» писал, что на Кубани задержали выпившего водителя и пассажира с марихуаной.