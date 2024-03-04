На Кубани столкнулись три грузовика

В результате аварии на дороге столкнулись сразу три грузовых автомобиля.
Спасатели Армавирского АСО оперативно прибыли к месту происшествия.
— С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали пострадавшего, — рассказали в ГКУ «Кубань-СПАС».
Получивший травмы водитель одного из грузовиков был успешно спасен из железной ловушки и передан сотрудникам скорой. Мужчина находится в тяжелом состоянии.
В обстоятельствах аварии в дальнейшем будут разбираться дорожные полицейские.
Ранее «МК на Кубани» писал, что на Кубани задержали выпившего водителя и пассажира с марихуаной.