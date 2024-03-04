В Столбцах бухгалтер ЖСК 10 лет похищала деньги жильцов

Оперативные сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Столбцовского РОВД выявили факт хищения денежных средств в одном из ЖСК.
С января 2014 года по январь 2024 года 42-летняя бухгалтер жилищно-строительного кооператива незаконно начисляла себе деньги жильцов. Она имела электронный ключ для доступа к расчетному счету через специальный программный комплекс.
На протяжении 10 лет бухгалтер ежемесячно начисляла себе дополнительный заработок под видом хозяйственно-операционных мероприятий. Деньги злоумышленница переводила со счета ЖСК на свой банковский счет и тратила на личные нужды.
Следователи возбудили уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Материальный ущерб жильцам фигурантка возместила.