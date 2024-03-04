Под Екатеринбургом вспыхнул пассажирский электропоезд до Челябинска: что произошло

Ведомство извинилось перед пассажирами за причиненные неудобства и выразило готовность выплатить компенсацию за непредоставленную часть услуги (путь от станции «Ботаническая» до железнодорожного вокзала Екатеринбурга). С заявлениями о компенсации пассажиры поезда могут обратиться в АО «Свердловская пригородная компания».