Под Екатеринбургом вспыхнул пассажирский электропоезд до Челябинска: что произошло

«Задымление было оперативно нейтрализовано железнодорожниками. Пассажиры продолжили путь самостоятельно (в шаговой доступности — остановки городского общественного транспорта, метро). Состав поезда (рельсовый автобус РА-2) был направлен на внеплановое техническое обслуживание», — рассказали в пресс-службе СвЖД.
Ведомство извинилось перед пассажирами за причиненные неудобства и выразило готовность выплатить компенсацию за непредоставленную часть услуги (путь от станции «Ботаническая» до железнодорожного вокзала Екатеринбурга). С заявлениями о компенсации пассажиры поезда могут обратиться в АО «Свердловская пригородная компания».
Ранее «ФедералПресс» писал, как под Нижним Тагилом из поезда высадили пассажиров: электричка внепланово встала на два часа прямо посреди леса.